Tonzinho enfrenta júri popular por matar "Opalão do PCC" em Campo Grande

Ocorre nesta quinta-feira (4), na 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, o julgamento de Eriton Amaral de Souza, o “Tonzinho”, de 31 anos. Ele é acusado de matar Matheus Pompeu Dias, o “Opalão do PCC”, e de tentar matar o policial militar Thiago Martines Dias. O caso é analisado pelo Conselho de Sentença sob a presidência do juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida.

O crime aconteceu em 21 de março de 2024, na avenida Ana Rosa Castilho Ocampos, região norte da Capital. Segundo a denúncia, Eriton efetuou disparos contra Matheus, que estava dentro de um carro.

O policial Thiago passava pelo local, presenciou a cena e se identificou como militar. Nesse momento, também foi alvo dos disparos. O acusado fugiu, mas foi preso logo em seguida.

A investigação apontou que a motivação estaria ligada a uma rixa antiga entre Eriton e Matheus. Em 2015, quando estavam no mesmo presídio, os dois se desentenderam durante uma partida de futebol, episódio que resultou em agressões e ameaças. Já em liberdade, Eriton relatou ter sido vítima de um atentado enquanto estava com a esposa grávida. O bebê nasceu prematuro e morreu aos 1 ano e 9 meses.

Durante interrogatório, o réu afirmou que encontrou o endereço de Matheus pela internet. Disse que, ao vê-lo sozinho em um carro, disparou cerca de nove vezes contra ele. Ainda segundo os autos, Eriton confirmou que comprou o veículo e a arma de fogo utilizados no crime entre sete e oito dias antes dos fatos.

Tese da defesa - A defesa de Eriton deve alegar legítima defesa putativa em relação à acusação de tentativa de homicídio contra o policial. O argumento é de que o acusado teria confundido Thiago com um inimigo e, por isso, não teria agido com intenção deliberada de matar um agente de segurança. A estratégia também pode incluir o pedido de afastamento de qualificadoras que, se mantidas, podem agravar a pena.

