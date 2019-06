Top Circo estreia na Vila Nasser

Com alegria, fantasia e ousadia, o projeto “Temporadas no Picadeiro Mágico Top Circo” chega ao último mês de apresentações, na Vila Nasser. Serão dez sessões gratuitas no bairro, abertas ao público em geral e em escolas da região. Nesta quinta-feira (6), a partir das 20h, eles recebem o grupo Circo do Mato para engrandecer o espetáculo.

O projeto começou em março no bairro Dom Antônio Barbosa. De lá pra cá, ficou ainda um mês no Lageado e mais um mês no Portal Caiobá. Desde o início todas as apresentações foram gratuitas, fazendo com que pessoas de baixa renda tenham acesso à cultura circense.

Para Hugo, um dos integrantes do projeto, itinerar por diferentes regiões de Campo Grande promove acesso e oportunidades para a população que vive na periferia da cidade, já que na maioria dos casos as famílias têm uma renda financeira pequena e grande dificuldade para fruir os bens culturais.

O projeto foi contemplado com recurso do FMIC (Fundo Municipal de Investimentos Culturais), oriundo da prefeitura de Campo Grande, através da SECTUR (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo).

Circo “Sem Lona”

Além dos tradicionais números circenses que o circo promove, como malabares, tecido, lira americana, entre diversos outros, hoje haverá uma apresentação especial. O grupo Circo do Mato se apresenta como o espetáculo “O Grandioso Mini Cirquim”.

História

O Top Circo é o único circo de lona itinerante de Mato Grosso do Sul ainda ativo. A família Perez tem artistas circenses há pelo menos quatro gerações, por isso as quatro temporadas do projeto.

Ele foi criado como Circo Real Pantanal ainda na década de 1950 e perdura desde então. “Este projeto é importante tanto para preservar a história da minha família, quanto para não deixar a cultura circense morrer. É muito bom ter o resgate de nossa cultura e compartilhá-la com o público sul-mato-grossense”, garante Hugo.

Ingresso solidário

No dia 22 de fevereiro um incêndio atingiu um trailer dos proprietários do circo quando estavam instalados no Jardim Los Angeles e a família Perez perdeu grande parte do que tinha, incluindo material de trabalho, equipamentos, comida e roupas.

As apresentações que acontecem durante o projeto Temporadas no Picadeiro Mágico Top Circo são todas gratuitas, mas a família pede, para quem puder ajudar, que deixe uma doação pagando um “ingresso solidário”, de qualquer valor.

Serviço

A lona do Top Circo está montada na rua Tenente Lira, Vila Nasser, em frente ao número 851.

