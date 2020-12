Toque de recolher das 22h às 5h começa nesta segunda

O prefeito Marquinhos Trad, instituiu o toque de recolher das 22h às 5h da manhã em Campo Grande, após reunião com autoridades da Saúde e Ministério Público de Mato Grosso do Sul. Conforme o decreto n.14.551 de 4 de dezembro, começa a valer a partir desta segunda-feira (7), a nova medida.

O novo horário é válido até o dia 21 de novembro, e além disso, as medidas como lotação máxima de qualquer estabelecimento a 40%; proibição de festas, eventos e reuniões de qualquer natureza que gerem aglomeração de pessoas; o horário de funcionamento dos shoppings, todos os dias, das 10h às 22h também foram decretadas.

Enquanto isso o horário do comércio varejista em geral deve ser das 8h às 21h. As blitzes serão intensificadas e o passe livre para estudantes e idosos serão suspensos, os ônibus vão circular até as 23h, com 70% da ocupação total do veículo.

Os estabelecimentos e atividades cujo funcionamento não esteja vedado devem observar as regras de biossegurança, como capacidade máxima, distanciamento social, disponibilização de álcool em gel e uso obrigatório de máscara.

O descumprimento das medidas acarretará em puniçã cívil e penal por crimes contra a saúde pública e contra a administração pública em geral.

