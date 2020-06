Toque de Recolher é prorrogado até dia 30 de junho na capital

Sarah Chaves, com informações da assessoria

O Toque de Recolher em Campo Grande foi prorrogado pela até dia 30 de junho, para confinamento domiciliar obrigatório em todo território no horário das 00h até as 5h do dia seguinte.

Como anunciado pelo Prefeito Marquinhos Trad na manhã de segunda-feira (1°), os itens da medida foram publicados na tarde de ontem em edição extra do Diário Oficial ( Diogrande ).

A partir da recomendação da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde diante da pandemia do novo coronavírus, a medida que integra o conjunto de estratégias que o município vem adotando de restrição da mobilidade urbana e isolamento social, que vem sendo aplicada desde o dia 21 de março.

