Toque de recolher é prorrogado até o final de maio na capital

Sarah Chaves, com informações da assessoria

O Toque de Recolher estabelecido pela Prefeitura de Campo Grande para confinamento domiciliar obrigatório, no horário das 24h até as 5h do dia seguinte foi prorrogado para dia 31 de maio.

O prefeito Marquinhos Trad reforça aponta benefícios de manter o toque de recolher. “É evidente que o Toque de Recolher tem contribuído e muito para a diminuição de acidentes, mortes e de pessoas infectadas. Nós temos nos adaptado a essa nova situação, prezando pela saúde e orientando sempre que as pessoas nos ajudem e fiquem em casa, sempre que possível”.

O toque de recolher é uma das medida recomendadas pela Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde diante da pandemia do novo coronavírus-Covid-19, e vem sendo cumprida na capital desde o dia 21 de março, com algumas mudanças na flexibilização dos horários.

