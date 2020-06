Toque de recolher será das 22h às 5h da manhã a partir de sexta

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A Prefeitura de Campo Grande publicou na edição desta quinta-feira (25) do Diário Oficial a alteração do toque de recolher na capital das 22h da noite às 5h da manhã do dia seguinte.

A medida começa a valer a partir desta sexta-feira (26), conforme o Decreto n. 14.361, que determina proibição de circulação nas ruas de Campo Grande neste período.

O decreto, que mantém o confinamento obrigatório na capital, agora começa duas horas mais cedo (o atual funcionava da meia-noite às 5 da manhã) e segue até o dia 17 de julho, ficando proibida a circulação e permanência de pessoas em parques, praças públicas, ruas e logradouros.

