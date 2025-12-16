Menu
Trabalhadores enfrentam chuva, corridas caras e segundo dia sem ônibus na Capital

Motoristas do Consórcio Guaicurus mantém a greve, mesmo sob determinação judicial de retorno de 70% da frota

16 dezembro 2025 - 07h10
Grande concentração de ônibus, Rui Barbosa amanheceu sem muito trânsitoGrande concentração de ônibus, Rui Barbosa amanheceu sem muito trânsito   (Sarah Chaves)

Trabalhadores enfrentaram três situações diferentes na manhã desta terça-feira, dia 16, em Campo Grande. A primeira é a falta dos ônibus em decorrência da greve dos motoristas do Consórcio Guaicurus, que estão com salário atrasado e mantém a paralisação mesmo diante de determinação judicial para o retorno dos 70% da frota.

O segundo obstáculo dos campo-grandenses são as corridas de aplicativo que dobraram ou até triplicaram de valor ao longo das primeiras horas da manhã, condicionado também ao fato do clima ter mudado com o retorno da chuva - este, o terceiro fator contrário para quem precisou levantar cedo e continuar a rotina normalmente.

Como informado anteriormente, o sindicato dos motoristas pede pelo pagamento integral do salário referente ao mês de novembro, que seria pago no 5º dia útil de dezembro, o pagamento da segunda parcela do 13º e o depósito do vale. O Consórcio Guaicurus chegou a pagar metade do salário, mas não foi suficiente para cancelar a greve.

Nesta terça-feira, inclusive, está prevista uma reunião na sede do TRT-MS (Tribunal Regional do Trabalho) para tentar costurar um acordo e finalizar a greve. Porém, enquanto isso não acontece, o sindicato está sujeito a pagar uma multa de R$ 20 mil por dia, em razão do não cumprimento da determinação de retornar com 70% da frota.

Enquanto isso, os trabalhadores que precisam do transporte público, buscaram outras alternativas. Além das 'caronas amigas', as corridas por aplicativo se tornaram a saída mais rápida, porém algumas pessoas se assustaram com o preço ao longo da manhã desta terça. Os valores subiram consideravelmente e muitos optaram por não irem trabalhar.

O 'drama' aumenta ainda mais em razão do clima em Campo Grande, que amanheceu chuvoso e, segundo a meteorologia, não terá trégua.

