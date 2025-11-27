Menu
Trabalho conjunto tenta conter incêndio que dura 4 dias no Pantanal, em MS

Fogo já atingiu e destruiu cerca de 12 mil hectares

27 novembro 2025 - 11h23Luiz Vinicius
Incêndio começou no dia 24Incêndio começou no dia 24   (PrevFogo)

O Corpo de Bombeiros e brigadistas do Prevfogo realizam um trabalho conjunto para eliminar um incêndio que atinge o Porto da Manga, em Corumbá, a 426 quilômetros de Campo Grande, desde a última segunda-feira, dia 24.

O incêndio já avançou consideralmente pela região e desde o seu início, já foram atingidos e destruídos cerca de 12 mil hectares. A Polícia Federal atua no caso para descobrir a causa do incêndio.

Atualmente, cerca de 15 brigadistas estão atuando diretamente no combate as chamas e recebem o reforço de militares do Corpo de Bombeiros. O trabalho é revezado, pois as chamas se espalharam em locais de difícil acesso.

Parte do deslocamento entre os focos é realizado a pé devido à mata fechada.

Outro ponto que prejudica o trabalho dos brigadistas e militares é tempo seco e as altas temperaturas que fazem na região pantaneira. Sem qualquer indício de chuva, a área convive com máximas próxima dos 40ºC.

