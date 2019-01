Trânsito: campanha "Volta às Aulas" começa na próxima segunda

Na próxima segunda-feira (4), ações da campanha “Volta às Aulas” serão realizadas com abordagens e orientações sobre educação no trânsito nas proximidades das escolas da capital. As atividades acontecem, principalmente, nos horários de entrada e saída dos alunos e contam com a participação do Bpmtran, Detran/MS, Agetran, Polícia Municipal, Gabinete de Gestão Integrada do Vida no trânsito (GGIT) e Polícia Civil.

De acordo com a programação, a campanha terá início com as escolas particulares que começam às aulas na segunda-feira (4). Na quinta-feira (7), as ações prosseguem nas escolas municipais quando começam as atividades escolares e no dia 18 será a vez das escolas estaduais.

A campanha educativa usará recursos como teatro e abordagem educativa na porta das escolas, com a participação do grupo Chico Maria. Para a chefe da Educação para o Trânsito da Agetran, Ivanise Rotta, a intenção é chamar a atenção dos pais e responsáveis para o cumprimento de regras básicas de educação no trânsito. “É sempre possível resolver parte do conflito no trânsito em frente das escolas a partir do momento que a consciência de cada um faça cumprir as regras que geram um trânsito seguro”, destacou.

Fila dupla

Ivanise avalia que a orientação é a mesma, mas infelizmente, as infrações persistem. Ela orienta que os pais busquem um local para estacionar o veículo e desembarcar ou embarcar os alunos de forma segura, evitando a fila dupla.

Outro ponto importante será a observação do uso de equipamentos como cadeirinha, capacete e cinto de segurança, não só no banco do carona, mas também no banco traseiro.

Faixa de pedestre

O alerta da campanha é para a travessia na faixa de pedestre e o cuidado para caminhar em linha reta, com passos firmes e atenção. “Tem pessoas que atravessam a rua distraídas, outras falando ao celular, um comportamento perigoso que pode levar a um atropelamento”, observa Ivanise Rotta.

