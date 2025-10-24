Menu
Trânsito de Campo Grande terá várias interdições neste sábado e domingo; confira

Eventos culturais, religiosos e esportivos, além de obras, provocam bloqueios temporários em diferentes regiões da Capital

24 outubro 2025 - 15h11Carla Andréa
Agetran auxiliará na reordenação do trânsito Agetran auxiliará na reordenação do trânsito   (Foto: Reprodução)

O trânsito de Campo Grande sofrerá diversas interdições neste fim de semana, nos dias sábado (25) e domingo (26) de outubro, por conta da realização de eventos comunitários, religiosos, culturais e esportivos, além de obras de infraestrutura em alguns trechos da cidade.

As alterações foram programadas para garantir segurança e fluidez durante as atividades.

No sábado (25), um dos principais bloqueios será na Avenida Dr. Fadel Tajher Lunes, a partir das 15h, para a realização da 3ª Corrida dos Poderes, que deve reunir atletas e servidores públicos.

No mesmo dia, a Rua dos Barbosa terá interdição parcial, das 11h às 22h, entre as ruas Pimenta Bueno e Avenida Dr. João Rosa Pires, para o 2º Festival Okinawa de Campo Grande.

Outros pontos da cidade também terão interrupções devido a festas do Dia das Crianças e eventos comunitários, como nas ruas Dona Carlota, Evelina Selingardi, Piassanguaba, Barra Mansa e Do Porto, onde ocorre o projeto “Meu Bairro é Show”, das 9h às 22h.

Já no domingo (26), o destaque é para a tradicional “Paquera na Avenida”, que será realizada na Avenida Marinha, entre a Rua do Porto e a Rua da Península, das 15h à meia-noite.

Outras interdições também acontecem na Avenida Três Barras, das 7h às 13h, para supressão de árvore, e em diferentes bairros devido a eventos religiosos e festividades comunitárias.

