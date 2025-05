Transmissão do show da Gaga, feiras e brechós: veja o que fazer neste sábado

O primeiro sábado de maio tem muitas atrações espalhadas pela Capital. E tem para todos os gostos, viu?! Tributos, feiras brechós e muito mais!



Confira a agenda cultural que o JD1 preparou para você!



Sábado (3)

Transmissão do show da Lady Gaga: Show da cantora norte-americana será transmitido ao vivo em dois bares da Capital. No Ponto Bar, na Rua Dr. Temistocles, 103, a partir das 20h, com entrada a R$ 5.

E no Quiça Bar, na Rua Euclides da Cunha, 488. Neste, a entrada é gratuita e será a partir das 19h.

Caótica: A Non STOP Club também preparou uma noite só com músicas da Lady Gaga. Será a partir das 19h, com entrada a R$ 15.

Dead Fish: A banda brasileira fará uma show de hardcore melódico no Blues Bar, a partir das 20h.

Tributo ao Mamonas Assassinas: O grupo será homenageada pela banda Plebheus, no Mirante Pub, a partir das 21. Os ingressos estão saindo da R$ 25.

“On the Road”: Evento será em tributo a Aerosmith e Guns N’ Roses, a partir das 17h, na Cervejaria Canalhas.

Ziriguidum: Feira com shows de Nó na Madeira e Mistura das Minas começará às 16h, na Praça do Preto Velho, no Bairro Jardim Paulista.

NAIP: Evento com os clássicos do pop rock das décadas de 70 e 90 até os sucessos atuais no Sunset Growler Station, na Avenida Afonso Pena, 5668. Começará às 18h

Vem Garimpar - O Coletivo de Brechós realiza mais uma edição da feira “Vem Garimpar” com uma programação especial para as mães, incluindo café da manhã para as primeiras garimpeiras. Mais de 20 brechós participam do evento.

Horário: 8h às 15h. Local: Plataforma Cultural – Av. Calógeras, 3015 | Entrada: Gratuita

Oficina de artesanato - O Shopping Norte Sul Plaza realiza a Oficina de Artesanato do Dia das Mães, com o tema “Corações em tecido”. A atividade integra a Feira de Artesanato e é exclusiva para participantes do Clube+, com inscrições feitas pelo aplicativo do shopping.

Horário: 14h às 16h | Local: Praça de eventos do Shopping Norte Sul Plaza | Entrada: gratuita

