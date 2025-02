Transporte coletivo da Capital terá esquema especial durante o Carnaval; veja

Os usuários do transporte coletivo de Campo Grande precisam se atentar aos horarios especiais devido ao Carnaval. A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) divulgou nesta segunda-feira (24), que a operação dos ônibus seguirá um esquema especial entre os dias 3 e 5 de março de 2025, para atender tanto a demanda das indústrias quanto o fluxo de foliões.

Confira o funcionamento dos ônibus durante o Carnaval:

03/03 (segunda-feira) – Plano Funcional “Especial”

Linhas 244, 322, 417, 418, 419, 422, 424 e 426 atenderão conforme a necessidade das indústrias;

As demais linhas seguirão o plano especial conforme novas Ordens de Serviço;

04/03 (terça-feira) – Plano Funcional de Sábado

Todas as linhas operarão seguindo a programação de sábado;

Linhas que não operam aos sábados seguirão o plano de segunda a sexta-feira;

05/03 (quarta-feira) – Plano Funcional “Especial”

Das 04h30 às 09h59, todas as linhas operarão no plano especial, sem reforços e sem ônibus articulados, exceto as linhas 072, 075, 118, 515 e 522;

As linhas 072, 075, 515 e 522 seguirão o plano especial durante todo o dia;

A partir das 10h, todas as linhas voltam à operação normal no sentido bairro-terminal e terminal-centro;

Horários e Linhas Especiais

-Ônibus extras entre 23h30 e 01h30 para atender o aumento de passageiros nas regiões da Praça do Papa e Praça Ary Coelho.

-Utilização dos pontos de parada das linhas de origem, sem alteração nos itinerários principais.

-Reforço na frota de veículos reserva para atender eventuais necessidades operacionais.

Terminais com veículos reservas

Os terminais Guaicurus, Morenão, Bandeirantes, Aero Rancho, Júlio de Castilho, General Osório, Nova Bahia e Hércules Maymone terão 2 veículos reserva com tripulação, das 5h às 9h.

Itinerários especiais

Os ônibus terão trajetos específicos passando pelos principais pontos de concentração do evento, com saída da Praça Ary Coelho e da Praça do Papa, percorrendo vias estratégicas como:

Rua 13 de Maio

Av. Pres. Ernesto Geisel

Rua Mal. Rondon

Av. dos Crisântemos, entre outras.

Monitoramento e Ajustes

O Consórcio Guaicurus acompanhará a operação diariamente e poderá disponibilizar veículos extras ou realizar ajustes conforme necessidade ou por determinação da fiscalização da Agetran.

