Transporte Coletivo de Campo Grande terá esquema especial no feriado de 15 de novembro

Para o feriado de 15 de novembro (Proclamação da República), será implantado um plano funcional especial para garantir o atendimento adequado do transporte coletivo à população, conforme anunciado pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran).

De acordo com o planejamento, quatro veículos reservas com tripulação estarão disponíveis das 5h às 12h30, e dois veículos das 12h30 às 19h, posicionados nos terminais Guaicurus, Aero Rancho, Nova Bahia, Júlio de Castilhos, Bandeirantes e General Osório, além dos habituais para atendimento de eventuais demandas.

Nos terminais Morenão e Hércules Maymone, serão mantidos dois veículos reservas com tripulação durante todo o período, das 5h às 19h, também para suporte operacional.

As linhas 515 e 522 irão operar com plano funcional de sábado, assim como as linhas 051, 061, 080, 081 e 082, que circularão sem reforço adicional. As demais linhas do transporte coletivo urbano seguirão com o planejamento habitual de domingos e feriados.

A Agetran reforça que o esquema foi elaborado para assegurar a eficiência do serviço e atender à demanda durante o feriado de Proclamação da República.

