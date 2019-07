Transporte coletivo ganha reforço para atender jornada de servidores

A SAD (Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização) liderou tratativas com a Assetur (Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Campo Grande) para atender a demanda por ampliação de linhas e horários do sistema de transporte coletivo no Parque dos Poderes. O motivo da solicitação é a restituição da jornada de trabalho de 16 mil servidores públicos do Estado para 40 horas semanais.

Conforme o secretário-adjunto da SAD, Édio Viegas, os roteiros e horários que receberam atenção específica compreendem o intervalo do expediente dos servidores. “Nós antecipamos para viabilizar as demandas apresentadas pelos servidores quanto ao transporte coletivo no horário de almoço e também quanto à ampliação do atendimento no CEI Zedu”, destaca o gestor.

Em relação à unidade escolar, Viegas reforça que das 16 turmas, apenas quatro funcionavam até às 13h30. “A unidade já está preparada para atender a atual demanda”, frisa. De acordo com a diretora Carla Castro Rezende Diniz Brandão, 380 crianças são atendidas na instituição atualmente.

As tratativas com a Assetur, CEI Zedu e com as unidades de RH do Governo do Estado, também foram acompanhadas pela superintendente de Orçamento, Administração e Finanças, Carine Giaretta e pelo servidor Jacinto Antunes de Souza.

