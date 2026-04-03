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Transporte coletivo opera com horário de sábado nesta Sexta-Feira Santa em Campo Grande

Operação especial segue até domingo, com reforço de veículos e monitoramento em tempo real

03 abril 2026 - 13h30Taynara Menezes

Nesta sexta-feira (3), o transporte coletivo de Campo Grande opera com o plano funcional de sábados, conforme esquema especial montado pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) para o feriado prolongado.

A programação diferenciada segue até domingo (5). No sábado (4), as linhas mantêm o funcionamento normal do dia, e no domingo (5), o sistema segue o plano tradicional da data.

Para reforçar o atendimento, dois veículos de reserva com tripulação ficam disponíveis das 5h às 19h em pontos estratégicos da cidade, como os terminais Guaicurus, Morenão, Bandeirantes, Aero Rancho, Júlio de Castilho, General Osório, Nova Bahia e Hércules Maymone.

Durante todo o período, o Consórcio Guaicurus acompanha a demanda e pode realizar ajustes, principalmente nos horários de maior movimento: das 5h30 às 8h30, das 10h30 às 13h30 e das 16h às 18h30.

A Agetran também realiza monitoramento em tempo real para garantir o funcionamento eficiente do sistema e atender a população ao longo do feriado.

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