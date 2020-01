Transporte Público - Marquinhos diz que tinha certeza que suspensão de aumento cairia

O prefeito Marquinhos Trad disse nesta quarta-feira (22) que tinha certeza que a liminar que suspendia o aumento da tarifa do transporte coletivo, deferida pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), cairia.

Marquinhos relembra que pediu para o conselheiro do TCE-MS, Ivan Coelho das Neves, para que mantivesse sua decisão. “Ele não conseguiu manter”, disparou. Para o prefeito, “é muito estranho uma liminar ser proferida da noite para o dia, considerando que a inspeção foi aberta pelo Tribunal há um ano e meio.

Agora, o prefeito cobra explicações do TCE-MS sobre a suspensão. “O consórcio quer retroatividade desses dias do aumento da tarifa, pois o conselheiro entendeu que realmente estavam certos no reajuste técnico e que a medida liminar dele não prosperou nem 20 dias”, falou.

O prefeito destacou ainda que o contrato foi validado em todas as esferas judiciais e o reajuste foi feito de maneira técnica. “Reajustei de forma técnica, não aumentei a tarifa”, concluiu.

