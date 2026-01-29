Menu
Cidade

Transporte público terá esquema especial durante Carnaval na Capital

Operação da Agetran entre os dias 16 e 18 de fevereiro prevê reforço na frota, linhas especiais e ajustes de horários

29 janeiro 2026 - 18h50Taynara Menezes

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) anunciou que o transporte coletivo da Capital vai operar em esquema especial durante o Carnaval 2026, entre os dias 16 e 18 de fevereiro. A ação faz parte da Operação Carnaval e tem como objetivo garantir mobilidade tanto para os trabalhadores das indústrias quanto para os foliões que vão circular pela cidade durante os dias de festa.

Na segunda-feira (16), os ônibus funcionarão conforme o Plano Funcional Especial. As linhas 244, 322, 417, 418, 419, 422, 424 e 426 atenderão de acordo com a demanda das indústrias, enquanto as demais seguirão programação especial definida em Ordem de Serviço.

Já na terça-feira (17), feriado de Carnaval, todas as linhas irão operar com horários de sábado. Na quarta-feira (18), o sistema volta a funcionar em Plano Funcional Especial, com ajustes conforme a necessidade da demanda.

Linha especial para os eventos

Para atender os principais pontos de concentração do Carnaval, será disponibilizada uma linha especial ligando a Praça Ary Coelho à Praça do Papa. O atendimento contará com três veículos reserva com tripulação, operando das 23h30 à 1h30, utilizando os pontos de parada da linha 085.

Os ônibus sairão da Praça Ary Coelho passando por vias centrais como a Rua 13 de Maio, Avenida Ernesto Geisel, Avenida Júlio de Castilho e Avenida Presidente Vargas até a Praça do Papa. No sentido inverso, o trajeto inclui a Rua Zákia Nahas Siufi, Avenida dos Crisântemos e novamente a Rua 13 de Maio.

Reforço nos terminais

A Agetran também determinou o reforço de veículos reserva nos terminais para atender possíveis picos de demanda, sempre das 5h às 19h30. Na segunda-feira (16) e na quarta-feira (18), serão cinco veículos reserva com tripulação. Na terça-feira (17), o número será de quatro veículos.

Monitoramento e ajustes

O Consórcio responsável pelo transporte coletivo deverá acompanhar toda a operação e realizar ajustes, se necessário, especialmente após os horários de pico da manhã, almoço e fim de tarde, sempre com foco no aumento da oferta. A fiscalização será feita pela Agetran durante todo o período carnavalesco, com o objetivo de garantir segurança, fluidez e eficiência no deslocamento da população.

