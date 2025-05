TRE-MS alinha equilíbrio constitucional em reunião com Tribunal Regional Federal

A equipe do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) visitou o TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul), ocasião em que o desembargador federal Carlos Muta alinhou com o presidente da Corte regional, desembargador Carlos Eduardo Contar a gestão institucional.



Durante o encontro, foram debatidas ações conjuntas, a otimização de recursos e a troca de boas práticas administrativas e jurisdicionais. Em busca do fortalecimento da parceria entre as Justiças Federal e Eleitoral, o encontro teve caráter estratégico e teve como objetivo promover o alinhamento institucional e o fortalecimento da parceria entre as Justiças Federal e Eleitoral.



Participaram da reunião o desembargador federal Marcelo Vieira, coordenador da Comissão Regional de Soluções Fundiárias da Justiça Federal da 3ª Região; o juiz federal Luiz Augusto Iamassaki Fiorentini, vice-diretor do foro da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul; o juiz federal Fernando Nardon Nielsen, juiz federal em auxílio à Presidência do TRF3 e o juiz federal Ney Gustavo Paes de Andrade, presidente da Ajufems. O juiz auxiliar da presidência do TRE-MS, Dr. Luiz Felipe Medeiros, também esteve presente na ocasião.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também