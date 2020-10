TRE põe candidatura de Harfouche na guilhotina

O candidato à prefeitura de Campo Grande, pelo partido Avante, Sérgio Harfouche, teve o trâmite do registro de candidatura suspenso nesta quinta-feira (15), por decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS).

A suspensão se dá até que o pedido de suspeição, feito pelo candidato, seja julgado pelo Tribunal. A defesa do procurador licenciado pediu que o juiz responsável por julgar a candidatura dele, Roberto Ferreira Filho, se declare suspeito no caso, pois os dois teriam ‘inimizade pública’.

O magistrado, na terça feira (13), se manifestou contrário ao pedido do candidato e afirmou que não se declarará suspeito. Já nesta tarde, o juiz José Henrique Neiva de Carvalho Silva decidiu que o processo do registro de candidatura, assim como os pedidos de impugnação do registro, sejam suspensos, até que o plenário da Corte julgue o pedido de suspeição levantado pelo candidato em relação ao juiz Roberto Filho.

Na última terça feira, na série de lives do JD1 Notícias, o candidato a prefeitura de Campo Grande, Harfouche, afirmou que uma decisão de 2018 legitimaria seu projeto eleitoral. A afirmativa não é verdadeira, pois os registros são julgados caso a caso e questões polêmicas não costumar ter a mesma interpretação.

