Trecho da Avenida Cônsul Assaf Trad ganha recapeamento

A Prefeitura de Campo Grande iniciou as obras de recapeamento da Avenida Cônsul Assaf Trad, na saída para Cuiabá, região norte da Cidade. Com investimento de R$ 2,54 milhões, o projeto prevê 1,8 quilômetro de recapeamento, que deverão ser concluídos em um período de até 90 dias. A primeira fase dos serviços beneficiará o trecho no sentido bairro/centro, entre a Rua Cotinga e a Avenida Mascarenhas de Moraes.

Pela Avenida, uma das mais importantes da Capital, passam cerca de 370 mil veículos por dia, nos dois sentidos de tráfego. Além do recapeamento, a via também receberá a requalificação da sinalização horizontal e vertical.

“Além de ser um dos principais corredores de acessos à Região Norte da cidade, a Cônsul Assaf Trad abriga diversas empresas. A recuperação da via, além de prevenir acidentes, dá segurança a condutores e pedestres e valoriza a região”, explicou o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Domingos Sahib Neto.

O diretor-presidente da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), Janine de Lima Bruno, chama atenção também para o volume de veículos pesados que trafegam pela região. “É uma das portas de acesso à cidade, com isso, é grande a quantidade de caminhões e ônibus transitando por ali. A obra de requalificação da pavimentação e sinalização horizontal e vertical, garantirá mais tranquilidade aos usuários da via e aos moradores da região”, disse ele.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android

Deixe seu Comentário

Leia Também