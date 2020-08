Trecho da Ernesto Geisel é interditado por obras na margem do Rio Anhanduí

A Agência Municipal de Transportes e Trânsito (Agetran) interditou nesta terça-feira (11) um trecho de 1,5 km da pista bairro-centro da Avenida Ernesto Geisel que será praticamente refeito com a revitalização da margem do Rio Anhanduí.

Para a execução da obra, que receberá o novo interceptor de esgoto, será necessária a interdição da Avenida Ernesto Geisel, inicialmente entre as ruas Santa Adélia e Ceres.

A Agetran vai definir uma rota alternativa para quem vem da região do Aero Rancho para o centro da cidade pela Norte Sul. A previsão é que a instalação do novo interceptor demore cerca de 90 dias.

O serviço será reiniciado pela construção de um novo interceptor da rede de esgoto que fica mais perto do meio-fio. Ele substituirá o atual, rente à margem esquerda (sentido bairro) do rio, onde também serão erguidas as paredes do gabião.

A empreiteira responsável pelos dois lotes onde haverá intervenção (entre as ruas da Abolição e do Aquário) vai instalar o canteiro de obras ainda nesta semana.

Equipes da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos estão trabalhando na reconstrução de um trecho de 20 metros do canal (feito há mais de 40 anos), que caiu durante uma forte chuva no mês de fevereiro.

Serão feitos 1.500 metros de interceptor, da altura da Rua Ceres até às proximidades do ginásio Guanandizão. Um trecho da Avenida Ernesto Geisel terá parte do aterro e o asfalto da pista inteira refeito desde a base. O trabalho será executado quadra a quadra, com acesso controlado para os moradores, reduzindo o impacto da interdição. Será aberta uma valeta rente ao meio-fio , com até 2,5 metros de profundidade.

