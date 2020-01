Trechos na Vila Progesso e Carlota recebem recapeamento

Jônathas Padilha, com informações da assessoria

A avenida Salgado Filho está recebendo a primeira frente do recapeamento, um trecho de 1,5 km, que passa pelos bairros Progresso e Carlota. A região se encontra com o asfalto desgastado e retalhado por diversos tapa-buracos, com sua ultima pavimentação realizada há mais de 30 anos atrás.

Além do recapeamento, existe outro planejamento na região. A concessionária do fornecimento de água, a Águas Guariroba, vai substituir a rede de água de cimento amianto por PVC, prevendo uma execução de aproximadamente 12 quilômetros de recapeamento.

Nesta fase, a obra na Salgado Filho começa na avenida Eduardo Elias Zahran e prolonga até a avenida Fábio Zahran, próximo ao Parque Linear Cabaça, na Praça do Preto Velho.

O trabalho de recapeamento na região iniciou pela rua Hélio de Castro Maia, depois da foi até a Salgado Filho. A travessa João Domingos, rua Quintino Bocaiuva, Giocondo Orsi, Planalto, Carlinda Tognini, São Cosme e Damião, Estevão Capriata, Hebert Moses, Regente Feijó e as ruas do Cruzeiro, Dolar, Libra e Lira também receberão o novo asfalto.

A região das vila Progresso e Carlota estão programadas para receber mais 2,5 km de recapeamento, entre as avenidas Eduardo Elias Zahran e a Avenida Tiradentes, no Bairro Taveirópolis.

