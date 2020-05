Trem descarrila e 17 vagões com soja tombam no interior

Flávio Veras, com informações do JP News

Uma composição (trem) com aproximadamente 80 vagões descarrilou na última terça-feira (12), em Aparecida do Taboado. Os vagões estavam carregados com soj, que após o acidente se espalhou pela linha férrea.

Segundo reportagem do JP News, o acidente também danificou 17 vagões que ficaram retorcidos. Apesar da gravidade do acidente, ninguém ficou ferido.

da empresa Rumo aconteceu na última terça-feira, dia 12, por volta das 8 horas da manhã na região da Lagoinha em Aparecida do Taboado. A ferrovia ficou interditada por mais de 24h e só foi liberada na manhã desta quarta-feira (13).

A empresa Rumo, responsável pela composição, está analisando as possíveis causas do acidente.

