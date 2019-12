Três bairros serão beneficiados com novo pacote de obras

Os bairros, Rita Vieira, Residencial Oliveira e Parque Dallas, estão dentro do projeto da Prefeitura de Campo Grande para receber drenagem, asfalto e recapeamento. O Executivo encaminhou a Câmara um projeto para a autorização de contrato para um empréstimo de R$ 45 milhões junto à Caixa Econômica Federal, na linha de Financiamento a Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa).

O Residencial Oliveira parte 1 e 3 será pavimentado. Também será recapeada e prolongada a Rua Nicomedes Rezende até a Avenida Interlagos. Essa via será uma alternativa de tráfego para desafogar o trânsito na Avenida Três Barras.

O antigo aterro de entulhos da construção civil no Jardim Noroeste também está será revitalizado e transformado num espaço de lazer multiuso, com pista de caminhada, campo de futebol e quadra poliesportiva.

O Residencial Oliveira já teve algumas ruas pavimentadas quando foram feitas as obras do PAC Lagoa, que incluíram abertura da Avenida Lúdio Coelho, ligação entre a Avenida Duque de Caxias e o Macroanel, saída para Sidrolândia e São Paulo.

Segundo o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, este novo financiamento do Finisa foi viabilizado junto à Caixa Econômica, após a negociação do empréstimo de R$ 30 milhões no BNDES ter esbarrado em questões burocráticas quando já estava na fase de assinatura do contrato. “Como as condições de pagamento e os encargos financeiros da Caixa são similares as do BNDES, optou-se por uma nova operação do Finisa ampliada para contemplar mais obras”, explica Fiorese.

A expectativa, depois do projeto autorizativo ser aprovado pela Câmara e sancionado pelo prefeito, é de que em janeiro do próximo ano seja assinado o contrato de financiamento. Como o projeto do Rita Vieira /Parque Dallas já estão prontos e os demais estão em elaboração, a expectativa é licitar todas as obras ainda no primeiro trimestre de 2020.

