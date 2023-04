Tribunal de Justiça entrega 14ª escola reformada por detentos

O TJ-MS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), entrega nesta quarta-feira (26), a Escola Estadual Ulisses Serra, reformada por detentos, através do projeto “Revitalizando a Educação com Liberdade”. Essa já é a 14ª unidade educacional do Estado, que passou pelo programa.

As obras foram realizadas num período de cinco meses e contou com aporte de R$ 650 mil arrecadados com o desconto no salário de presos empregados via convênio na capital para a compra do material de construção, equipamentos e demais gastos. Ao todo, foram 25 presos do regime semiaberto da Gameleira.

Segundo o TJ-MS, a ação gerou uma economia aos cofres públicos que ultrapassa os R$ 11,5 milhões. Com a conclusão desta 14ª obra já são mais de R$ 3,5 milhões de recursos do trabalho prisional investidos na reforma geral das escolas. Os valores são arrecadados por meio do desconto de 10% do salário de todo o preso que possui trabalho remunerado na capital.

A reforma também proporcionou a captação de água pluvial do pátio, limpeza e jardinagem, manutenção de portas, janelas e portões, adequação de acessibilidade, substituição de vidros e telhas, reestruturação da parte hidráulica, elétrica, calçamento, revestimento com cerâmica, colocação de forro de PVC, serviços de serralheria, pintura total, construção da casa de gás, complemento da cobertura do pátio até a quadra de esportes, fechamento da quadra com alambrados e portões. Embora não previsto no projeto, houve a estruturação física de espaço para abrigar uma biblioteca.

