Mauro Azambuja deixa presidência da Agesul e Rudi Fiorese é nomeado

Foi publicada nesta segunda-feira (2) a exoneração, a pedido, de Mauro Azambuja Rondon Flores da presidência da Agência Estadual de Gestão de

Empreendimentos (Agesul). Para o cargo, o governador Eduardo Riedel nomeou Rudi Fiorese, que já integrava a estrutura do governo estadual.

Mauro Azambuja estava à frente da Agesul desde janeiro de 2023, quando foi nomeado durante a formação do segundo escalão do atual governo. Engenheiro civil formado pela UFMS, ele construiu carreira técnica na área de infraestrutura, com atuação em obras de pavimentação, terraplenagem, drenagem e pontes. No setor público, ingressou na própria Agesul em 2016 como fiscal de obras, foi promovido a diretor de Manutenção de Rodovias em 2019 e, quatro anos depois, assumiu a presidência da agência.

O novo presidente, Rudi Fiorese, é engenheiro e ex-secretário municipal de Infraestrutura de Campo Grande, cargo que ocupou entre 2017 e janeiro de 2023. Após deixar a prefeitura, ingressou no governo estadual em abril de 2023, em cargo comissionado na Seilog. Em janeiro de 2025, passou a atuar como diretor-executivo da Agesul e chegou a substituir Mauro Azambuja interinamente durante férias, em setembro de 2024.

