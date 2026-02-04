Menu
Troco Solidário da Havan volta a beneficiar pacientes com câncer em Campo Grande

A campanha permite que clientes doem o troco no caixa para apoiar o atendimento da ABRAPEC

04 fevereiro 2026 - 10h23Sarah Chaves
Foto: AbrapecFoto: Abrapec  

De janeiro a junho, clientes da Havan têm a oportunidade de ajudar no Troco Solidário, campanha que volta a beneficiar a ABRAPEC – Associação Brasileira de Assistência às Pessoas com Câncer. A iniciativa permite que o consumidor doe o valor do troco no caixa, contribuindo diretamente para o atendimento de centenas de pacientes em tratamento oncológico acompanhados pela entidade.

Criado em 2010, o Troco Solidário é uma ação permanente da Havan que apoia instituições localizadas nas cidades onde há megalojas da rede. Além de colaborar com causas sociais, quem participa da campanha também concorre a prêmios, como vale-compras sorteados ao final de cada edição. O protagonismo da ação está no cliente, que decide doar e fazer a diferença no momento do pagamento.

Para a ABRAPEC, a parceria representa mais do que arrecadação financeira. Em 2019, os recursos obtidos com o Troco Solidário possibilitaram a aquisição do veículo que hoje é essencial para o atendimento domiciliar da associação. É com esse apoio que a equipe multidisciplinar consegue levar saúde, cuidado e dignidade até a casa de quem mais precisa.

Doe e faça a diferença

PIX: 05.116.931/0005-05
ABRAPEC – Unidade Campo Grande
Rua General Nepomuceno Costa, 605 – Vila Alba
Telefone: (67) 98183-0038

