Tuiuiús do Aeroporto de Campo Grande serão restaurados até final de julho

A obra do artista plástico Cleir Ávila, Asa Branca, Majestoso e Zé Bicudo, os três tuiuiús que compõem o monumento em frente ao Aeroporto Internacional de Campo Grande, será revitalizada até o final de julho. A revitalização é uma parceria do Sicredi com a Aena, gestora do aeroporto.

Em 2025, o monumento que homenageia o Pantanal e representa as posições de pouso, decolagem e abastecimento das aeronaves, simbolizando a conexão entre a natureza e a aviação, completa 25 anos de existência. Porém, estava danificada por conta da ação do tempo e dos temporais que atingiram a região.

A restauração está sendo conduzida pelo renomado artista plástico Cleir, responsável pela criação original do monumento.

Ao todo, cinco cooperativas do banco se uniram com a Aena para fazer a restauração. Para Celso Ramos Regis, presidente da Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia, apoiar a revitalização do monumento é uma forma de valorizar a história e a identidade do povo sul-mato-grossense.

"Nosso apoio à revitalização desse espaço, em frente ao aeroporto, reergue um monumento representativo para todo o Mato Grosso do Sul – os Tuiuiús, obra do artista Cleir, que já deixou sua marca em diversas cidades com pinturas que celebram o Pantanal. Após os danos causados por um vendaval, as cinco cooperativas do Sicredi no estado se uniram em parceria com o aeroporto para restaurar esse símbolo da nossa fauna."

“É uma satisfação imensa ver a obra que a gente fez há 25 anos e que é um cartão postal de Campo Grande, receber essa atenção e poder fazer a revitalização. Quando fiz o monumento que ficou carinhosamente conhecido como os Tuiuiús do Aeroporto, pensei em comparar a revoada dos tuiuiús com o movimento das aeronaves e assim, homenagear o nosso Pantanal", disse Cleir.

Cleir é um artista plástico autodidata com mais de 30 anos de carreira. Seu trabalho tem forte conexão com a fauna e flora do Cerrado. Em parceria com o Sicredi, já revitalizou o painel da Arara Azul, no Edifício Exceler, os painéis da Arara Vermelha e Papagaio Verdadeiro, no Edifício 26 de Agosto, a Praça das Araras durante campanha de doação de sangue e agora pela segunda vez, o Monumento Pantanal Sul.

A previsão é que os Tuiuiús do Aeroporto estejam completamente restaurados até o final de julho.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também