Pega de surpresa, população usa aplicativo de transporte e paga mais caro

Com a paralisação dos motoristas do transporte coletivo em Campo Grande, quem faturou melhor foram os motoristas de aplicativo nesta manhã de sexta-feira (14).



Em um dia normal das 5h às 8h, horário similar ao da paralisação, segundo Thiago Souza, ele chega a fazer oito corridas totalizando em média R$ 100. Com a greve da categoria, ele fez cinco corridas e faturou R$ 150.



Thiago explicou que a empresa Uber é responsável pela tabela de preço e nesta manhã a tabela era dinâmica, conhecida por "aumentar" o preço das corridas. “O faturamento foi bom, normalmente, o que eu faturei nessa manhã, até umas 8h, é o que eu faço tendo que trabalhar até as 13h”, comentou.



O usuário do aplicativo de transporte sentiu a diferença no bolso, o aposentado Virgilino Moraes, 75 anos, teve duas surpresas desagradáveis nesta manhã.



Moraes contou ao JD1 Notícias que ontem precisou levar sua esposa ao posto de saúde do Aero Racho em busca de atendimento médico às 16h. Para retornar a sua residência, por volta de 20h, preferiu fazer o trajeto de Uber e para tanto desembolsou R$ 8,56.



Hoje pela manhã, às 6h30, precisou retornar ao posto de saúde, pois, sua esposa passou a noite em observação no centro médico e, ao se deparar com a greve no transporte público, novamente resolveu fazer o mesmo trajeto de Uber.



Ao acionar o aplicativo constatou que o valor cobrado no dia anterior havia subido para R$ 22,71, um aumento de mais ou menos 275% em menos de 12 horas. Sem opção, o aposentado teve que desembolsar a quantia que, em suas palavras, é “exorbitante e imoral”.

