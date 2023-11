UCI tem ingressos por R$ 8 com filmes novos e reexibição de clássicos hoje

Comemorando seus 26 anos em Campo Grande, acontece nesta segunda-feira (13) o UCI Day no Shopping Bosque dos Ipês.

Os amantes de cinema poderão assistir clássicos em reexibição e filmes em cartaz por apenas R$ 8 reais, podendo curtir e aproveitar com toda a família e amigos. Além disso o combo de 1 pipoca + 2 refris sai por apenas R$ 35.

Estão em reexibição os filmes: Meninas Malvadas, Senhor dos Anéis “O retorno do Rei” versão estendida e Jogos Vorazes.

Em cartaz tem as opções de Trolls 3, As Marvels, o terror "Não Abra" e Five Nights at Freddy's - O Pesadelo Sem Fim. Confira os horários no link.

