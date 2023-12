Última chamada: Detran abre agendamento para mutirão de exame prático

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) irá promover cinco dias de mutirão de exame prático de CNH (Carteira Nacional de Habilitação), nessa reta final de 2023.

Ao todo, estão sendo ofertadas 2.520 vagas para todas as categorias, sendo a maior parte, 2,1 mil, para categoria B (carro de passeio). As provas serão aplicadas nos dias: 23, 26, 27, 28 e 29 de dezembro.

O mutirão tem objetivo de possibilitar que as pessoas com processos de primeira habilitação iniciados na pandemia (2019-2022) e que estejam na etapa do exame pratico, possam fazer a prova e obter a sua CNH, antes de expirar o prazo de 31 de dezembro, definido pela Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito). Campo Grande possui 1.230 pessoas na etapa do exame prático.

Campo Grande possui cerca de 60 CFC´s (Centro de Formação de Condutores) credenciados ao Detran-MS, e é deles a responsabilidade de agendar os alunos.

Desde junho o Detran-MS tem mobilizado a equipe de examinadores numa força tarefa para possibilitar a finalização dos processos. Das 8,2 mil vagas extras de exame prático ofertadas pelo Detran-MS em Campo Grande nos últimos meses, 25% não foram preenchidas.

Além de vagas extras aos sábados, quatro mutirões foram realizados nos feriados, da Independência, Divisão do Estado, Finados e Proclamação da República, porém, 2.094 vagas ficaram ociosas neste período.

Também foi feita a alteração no horário de abertura de agendamento, de 9h para às 17h, a pedido dos representantes dos CFCs.

