Última entrega do "IPTU Dá Prêmios" fecha o ano com 24 ganhadores premiados

A entrega do 3º e último concurso do “IPTU Dá Prêmios de 2023”, ocorreu na manhã desta quarta-feira (22), na Central de Atendimento ao Cidadão William Maksoud Filho

O programa que contempla os contribuintes que pagam o imposto em dia e assim como nas duas edições já ocorridas neste ano, os prêmios entregues são: 1 carro 0 km; 1 motocicleta 0 km; 3 televisores e 3 aparelhos de ar-condicionado.

“Estamos muito felizes em mais uma vez premiar, como uma forma de gratificação, aos cidadãos que mantêm seus impostos em dia, contribuindo com o avanço da nossa cidade”, destacou a prefeita Adriane Lopes durante a premiação do sorteio que ocorreu no dia 25 de outubro.

Premiada com um Renault Kwid zero quilômetro, Norma Elizabeth Hoffmann (68) se disse emocionada, ao receber a chave do veículo, e falou da convicção que tinha quando depositou o cupom na urna. “Na hora que joguei o papel dentro da urna, eu tinha certeza que ia ganhar. Quando o telefone tocou e atendi, mesmo não tendo hábito de atender ligações de números desconhecidos, ao ouvir a prefeita me dizer que eu havia ganhado, a alegria foi enorme”, relembra a aposentada.

Ao todo, neste ano foram sorteados e entregues 24 prêmios, sendo 3 automóveis, 3 motocicletas, 9 aparelhos de ar-condicionado e 9 televisores Led Smart de 43 polegadas.

Como parte das regras do concurso, todos os contribuintes participantes preencheram o cupom de forma legível, especificando o nome, CPF/CNPJ, RG, o endereço, o bairro e telefone de contato e depositaram na urna do “IPTU dá Prêmios”, na sede da Central do IPTU.

O prazo para entrega dos prêmios é de, no máximo, 90 dias após a realização do sorteio.

Confira a lista dos ganhadores no 3º sorteio “IPTU dá Prêmios de 2023″:

Ar-condicionado

Lino De Arruda Viegas Neto

Wildes Figueiredo

Issa Soares de Barros

Televisor

Sônia Ferreira de Medeiros

Fátima Cardinal Buainain

Larissa Lohana B. S.

Motocicleta Zero km

Darcy Borges Pereira

Automóvel Zero km

Norma Elizabeth Hoffmann

Nota Premiada Campo Grande 2023

Durante a solenidade também foram entregues os prêmios aos participantes contemplados no 3º sorteio da Nota Premiada Campo Grande 2023, referente aos cupons de julho, agosto e setembro. O objetivo da iniciativa é premiar o cidadão que solicitar a emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) quando houver uma prestação de serviços em que haja cobrança de Imposto de Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), buscando estimular a educação fiscal e participação do cidadão.

Conforme decreto n° 15.507, de 6 de março de 2023, a campanha sorteará a cada 3 meses os contribuintes que se cadastrarem no site da Nota Premiada e que exijam o seu CPF na NFS-e para concorrer a prêmios.

A cada R$ 20 em notas emitidas para o CPF, será gerado um cupom para concorrer a prêmios. Ao todo, serão sorteados 3 prêmios de R$ 20 mil, 3 prêmios de R$ 10 mil e 5 prêmios de R$ 5 mil.

Odair Meira Rocha (48) recebeu um dos prêmios de R$ 20 mil. “Nem diante de uma ligação da equipe responsável pelo sorteio, acreditei. Precisei ir pessoalmente para ter certeza. O prêmio veio através do pagamento da mensalidade da escola da minha filha. Vale muito a pena participar, pedir o CPF na nota fiscal e acreditar”, reforçou.

Confira a lista dos ganhadores da 3ª edição da Nota Premiada 2023:

Ganhadores do Prêmio de R$ 20 mil

Priscila Figueiredo da Mata Medeiros

Zuleica Shimada Tatibana Hirokawa

Odair Meira Rocha

Ganhadores do Prêmio de R$ 10 mil

Mariana Mangabeira Borba

Nadja Said Velasquez Maksoud

Roseane Tomas Arakaki

Ganhadores do Prêmio de R$ 5 mil

Sara Galdino Bissoli

Andrea Naleto Gasparini

Murilo Galassi Visconti

Carlos Toshiharu Kanatsu

Jenifer Sversut Bertoli

Compartilhar

Notícias Relacionadas

Natal nos Bairros começa dia 30 de novembro e percorre as sete regiões e os dois distritos

Prefeitura começa a instalar iluminação decorativa na Afonso Pena, 14 de Julho e rotatórias

Além de retirar quase 400 toneladas de lixo, mutirão da Prefeitura na Ernesto Geisel melhora a segurança

SAS manterá equipes de plantão no final de semana para atender moradores da Comunidade Mandela

Distrito de Anhanduí comemora 75 anos e população recebe serviços diversos da Prefeitura em ação conjunta



Deixe seu Comentário

Leia Também