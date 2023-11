Última 'Feira de Adoção de Cães e Gatos' da Subea acontece neste domingo

A Prefeitura de Campo Grande realiza a última Campanha de Adoção de Cães e Gatos de 2023 da Subea (Subsecretaria do Bem-Estar Animal). A ação será neste domingo (12), das 09 às 13h, na Praça da Bolívia.

No local, serão disponibilizados 70 filhotes, entre cães e gatos, todos já avaliados, vermifugados e vacinados com a primeira dose da vacina viral.

A Subea ressalta que os animais adotados nas ações realizadas pela Secretaria, têm direito a castração, sem custo, em uma das clínicas credenciadas.

Os interessados devem apresentar documento com foto e comprovante de residência.

Serviço

Praça da Bolívia, localizada na Rua Aníbal de Mendonça;

Dia 12 de novembro;

Das 9h às 12h.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também