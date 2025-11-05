Última feira de adoção de cães e gatos do ano acontece neste domingo na Praça Bolívia

Cães e gatos resgatados de situações de abandono e maus-tratos estarão à espera de um novo lar neste domingo (9), na última feira de adoção do ano, que será realizada das 9h às 12h, na Praça Bolívia (Rua das Garças com Aníbal de Mendonça), em Campo Grande.

A ação reúne animais filhotes e adultos que passaram por avaliação veterinária, receberam vacinas, vermífugos e, em alguns casos, foram castrados. O objetivo é incentivar a adoção responsável e conscientizar a população sobre a importância do cuidado contínuo e do compromisso com o bem-estar animal.

Para adotar, é preciso ter mais de 18 anos, apresentar documento com foto e comprovante de residência. Os tutores devem estar dispostos a oferecer um ambiente seguro e afetuoso para o novo companheiro.

Mesmo com o encerramento das feiras em 2025, o trabalho de acolhimento e incentivo à adoção continua durante a semana, na sede da Subea, localizada na Rua Rui Barbosa, 3538, Vila Alta, das 7h30 às 13h30.

Serviço:

Feira de adoção de cães e gatos

Domingo, 9 de novembro

Das 9h às 12h

Praça Bolívia – Rua das Garças com Aníbal de Mendonça

