Última feira de adoção de cães e gatos do ano acontece neste domingo na Praça Bolívia

A ação reúne animais filhotes e adultos que passaram por avaliação veterinária, resgatados de maus-tratos

05 novembro 2025 - 19h10Taynara Menezes
Cães e gatos estarão disponiveis para adoçãoCães e gatos estarão disponiveis para adoção   (Foto: Subea)

Cães e gatos resgatados de situações de abandono e maus-tratos estarão à espera de um novo lar neste domingo (9), na última feira de adoção do ano, que será realizada das 9h às 12h, na Praça Bolívia (Rua das Garças com Aníbal de Mendonça), em Campo Grande.

A ação reúne animais filhotes e adultos que passaram por avaliação veterinária, receberam vacinas, vermífugos e, em alguns casos, foram castrados. O objetivo é incentivar a adoção responsável e conscientizar a população sobre a importância do cuidado contínuo e do compromisso com o bem-estar animal.

Para adotar, é preciso ter mais de 18 anos, apresentar documento com foto e comprovante de residência. Os tutores devem estar dispostos a oferecer um ambiente seguro e afetuoso para o novo companheiro.

Mesmo com o encerramento das feiras em 2025, o trabalho de acolhimento e incentivo à adoção continua durante a semana, na sede da Subea, localizada na Rua Rui Barbosa, 3538, Vila Alta, das 7h30 às 13h30.

Serviço:

Feira de adoção de cães e gatos
Domingo, 9 de novembro
Das 9h às 12h
Praça Bolívia – Rua das Garças com Aníbal de Mendonça

