Últimos dias: Refis com até 90% de desconto em dívidas encerra na sexta

O programa de renegociação de débitos da Prefeitura de Campo Grande, conhecido como Refis, entra na última semana de vigência, oferecendo descontos de até 90% nos juros de mora incidentes sobre o valor de dívidas oriundas de tributos, como o IPTU. Os Campo-grandenses que desejam participar do Refis têm até sexta-feira (15), para realizar a adesão, presencialmente, na CAC William Maksoud Filho (Central de Atendimento ao Cidadão), localizado na Rua Marechal Rondon, 2655, ou através dos canais virtuais de comunicação.

Logo no primeiro horário da manhã desta segunda-feira (11), a CAC estava movimentada com contribuintes em busca da negociação do Refis. O empresário e corretor de imóveis, Sidney Ramão Peralta, foi um dos primeiros atendidos pelos servidores. “Como corretor, faz parte da minha profissão atualizar constantemente os impostos e documentações dos imóveis que estão sob a minha responsabilidade comercial. Vim aqui hoje atualizar o IPTU de alguns e estou saindo daqui satisfeito”, disse o morador do Bairro dos Vendas.

“Tive R$ 2 mil descontos com o Refis de um imóvel. Todo mundo quer deixar os impostos e dívidas sempre redondinhos, sem dever nada, mas nem sempre isso é possível, muitas vezes acontecem imprevistos financeiros em nossas vidas. Mas se a prefeitura nos ajuda nesse momento, com certeza essa retribuição vem em forma de bênçãos para a nossa cidade”, relatou o carpinteiro Paulo dos Santos, morador do Parque do Sol.

Até o momento, 51.674 contribuintes aderiram à campanha. Ao todo, 9.336 optaram por procurar a CAC presencialmente, enquanto 42.338 realizaram suas negociações por meio da Refis On-line, no site e também via WhatsApp pelos números (67) 98471-0487 e (67) 98478-8873 ou telefone 4042-1320.

O PPI (Programa de Pagamento Incentivado), proporciona aos cidadãos o parcelamento e quitação, com descontos, de débitos inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, e com exigibilidade suspensa ou não. Isso é válido para pessoas físicas ou jurídicas, buscando assegurar a remissão de dívidas de tributos municipais, como IPTU, ITBI e ISS. Importante ressaltar que não estão abrangidos no Refis os débitos relativos a multas de trânsito e ambientais.

Parcelamentos

Para quem quitar à vista terá remissão de 90% da atualização monetária e dos juros de mora incidentes sobre o seu valor e das multas; O pagamento parcelado em 6 parcelas mensais e consecutivas, terá remissão de 70%; e para quem optar por 12 parcelas terá remissão de 40%.

O parcelamento em até seis vezes deve ter parcelas mínimas de R$ 100,00. Os parcelamentos de sete a 12 meses devem ter parcelas mensais mínimas de R$ 500,00. Parcelamentos de 13 a 18 meses com parcelas mensais mínimas de R$ 1.000,00. Parcelamentos de 19 a 24 com mensais mínimas de R$ 1.250,00.

Parcelamentos de 25 a 36 meses com mensais mínimas de R$ 1.500,00. Parcelamentos de 37 a 48 meses com parcelas mensais mínimas de R$ 2.000,00 e parcelamentos de 49 a 60 meses com mensais mínimas de R$ 2.500,00.

