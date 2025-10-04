Uma partida ou um pet misterioso? Comercial leva campanha de adoção ao gramado

A partida entre Comercial e Bataguassu, válida pela 6ª rodada do Campeonato Estadual, contará com uma ação especial neste domingo (5), às 16h, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. Em uma campanha que une responsabilidade social e o amor pelos animais, o clube realiza a iniciativa “Adote um Cãomercial”, em parceria com a ONG Anjos da Dani.

Além de incentivar a adoção, a campanha promove a arrecadação de ração, torcedores que levarem 1 kg do alimento terão direito à meia-entrada no jogo.

O clube também oferece 10% de desconto na compra de camisas oficiais para quem contribuir. Atualmente, a ONG possui mais de 60 animais disponíveis para adoção, entre cães e gatos, adultos e filhotes.

Trata-se de uma ação inédita em Mato Grosso do Sul, com objetivo de promover a adoção responsável de cães e gatos resgatados pela organização. Um cercado será instalado próximo à entrada principal do estádio, onde voluntários da ONG estarão à disposição do público para orientar e auxiliar nas adoções.

“É maravilhoso saber que eles vão entrar em campo com os jogadores. Esses anjinhos serão vistos de uma forma linda e com o apoio do futebol. Que essa iniciativa gere frutos e inspire outros clubes a fazerem o mesmo”, afirmou Daniela Reis, fundadora da Anjos da Dani, que atua há mais de 14 anos no resgate de animais em situação de vulnerabilidade.

