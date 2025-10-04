Menu
Menu Busca sábado, 04 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

Uma partida ou um pet misterioso? Comercial leva campanha de adoção ao gramado

Durante o jogo do Campeonato Estadual a iniciativa busca novos lares para cães e gatos resgatados

04 outubro 2025 - 10h12Sarah Chaves
Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação  

A partida entre Comercial e Bataguassu, válida pela 6ª rodada do Campeonato Estadual, contará com uma ação especial neste domingo (5), às 16h, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. Em uma campanha que une responsabilidade social e o amor pelos animais, o clube realiza a iniciativa “Adote um Cãomercial”, em parceria com a ONG Anjos da Dani.

Além de incentivar a adoção, a campanha promove a arrecadação de ração, torcedores que levarem 1 kg do alimento terão direito à meia-entrada no jogo.

O clube também oferece 10% de desconto na compra de camisas oficiais para quem contribuir. Atualmente, a ONG possui mais de 60 animais disponíveis para adoção, entre cães e gatos, adultos e filhotes.

Trata-se de uma ação inédita em Mato Grosso do Sul, com objetivo de promover a adoção responsável de cães e gatos resgatados pela organização. Um cercado será instalado próximo à entrada principal do estádio, onde voluntários da ONG estarão à disposição do público para orientar e auxiliar nas adoções.

“É maravilhoso saber que eles vão entrar em campo com os jogadores. Esses anjinhos serão vistos de uma forma linda e com o apoio do futebol. Que essa iniciativa gere frutos e inspire outros clubes a fazerem o mesmo”, afirmou Daniela Reis, fundadora da Anjos da Dani, que atua há mais de 14 anos no resgate de animais em situação de vulnerabilidade.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Divulgação/ GCM
Cidade
Primeira noite da Operação Metanol não encontra irregularidades na Capital
Academia Sul-Mato-Grossense de Letras participa da 1ª Bienal do Livro do Estado
Cultura
Academia Sul-Mato-Grossense de Letras participa da 1ª Bienal do Livro do Estado
Fãs da marca lotaram o Shopping na manhã de hoje
Cidade
Clientes chegam 1h da madrugada para inauguração da Sephora na Capital
Bioparque Pantanal, localizado nos altos da Avenida Afonso Pena, em Campo Grande
Cidade
Bioparque Pantanal sedia o 2° Fórum Centro-Oeste de Segurança Rodoviária
Casa da Mulher Brasileira de Campo Grande passa por primeira revitalização
Cidade
Casa da Mulher Brasileira de Campo Grande passa por primeira revitalização
Foto: Pixabay
Cidade
Ministério Público apura barreiras abusivas ao acesso de energia a indígenas
Reprodução /
Justiça
GCM afastado por agredir suspeito quer reconsideração da Justiça e arma de volta
Foto: DPE-MS
Justiça
Van dos Direitos atenderá indígenas em Dourados na próxima semana
Foto: Divulgação
Cidade
Semana do Idoso no Asilo São João Bosco terá desfile, música e oficina de culinária
O autor do crime foi preso instantes depois
Justiça
Condenado por matar "Opalão do PCC" tenta anular julgamento em recurso

Mais Lidas

Imagem ilustrativa
Cidade
JD1TV: Vereador alerta sobre presença de onça-pintada com filhotes em bairros da Capital
Gisele e Anderson morreram na noite de hoje
Polícia
Mulher assassinada e carbonizada pelo marido é identificada; o suspeito tirou a própria vida
Fim da angústia! Após dois dias desaparecida, Eloyse é encontrada pela mãe em Campo Grande
Polícia
Fim da angústia! Após dois dias desaparecida, Eloyse é encontrada pela mãe em Campo Grande
Gisele foi esfaqueada e carbonizada
Polícia
Mulher conversou com irmã uma hora antes de ser morta e carbonizada na Capital