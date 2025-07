Universidade lança painel interativo com dados sobre a população idosa em MS

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul apresenta nesta quarta-feira (30), o painel interativo que reúne todas as informações necessárias sobre as pessoas idosas que estão presentes nos 79 municípios do Estado.

Quem está a frente do projeto é o OCMS (Observatório da Cidadania de Mato Grosso do Sul), que tem o objetivo de fortalecer a cidadania ativa por meio do acesso público a dados e da promoção de ações estratégicas que contribuam para o desenvolvimento social.

Esse painel contará com informações consideradas relevantes, bem como níveis de alfabetização e escolaridade, mercado de trabalho, condições de moradia e a violação dos direitos com recorte por cor/raça.

O objetivo da ferramenta é atrair olhares de gestores públicos, fomentar o jornalismo de dados e estimular produções de conteúdos sobre a população idosa.

O evento acontece às 14h, na Pró-Reitoria de Cidadania e Sustentabilidade da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

