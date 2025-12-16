Menu
URGENTE: Motoristas continuarão com a greve nesta quarta-feira em Campo Grande

A decisão foi tomada pela categoria logo após a audiência que determinou o retorno parcial da frota

16 dezembro 2025 - 18h41Brenda Assis e Luiz Vinicius    atualizado em 16/12/2025 às 18h54

Apesar da decisão de retorno parcial dos ônibus em Campo Grande, os motoristas optaram por manter a greve na quarta-feira (17). Por unanimidade e apoiados pelo Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo Urbano de Campo Grande (STTCU-GC), eles seguem sem rodar amanhã.

Em caso de descumprimento, o sindicato será multado em R$ 200 mil por dia. Na audiência de hoje (16), o desembargador Cesar Palombo definiu como medida imediata um cronograma escalonado para o retorno da frota, estabelecendo percentuais mínimos de circulação ao longo do dia. Conforme a decisão judicial, 70% dos ônibus devem voltar a operar no horário de pico da manhã, das 5h30 às 8h30. Das 8h30 até as 17h, o percentual mínimo determinado é de 50% da frota. No período de maior demanda da tarde, entre 17h e 20h, o índice volta a ser de 70%, e, após esse horário, o serviço deve funcionar novamente com pelo menos 50% dos veículos.

Ao proferir a decisão, os motoristas saíram revoltados, rindo e debochando dos desembargadores. O sentimento de frustração foi expressado por todos, que logo na sequência escolheram continuar com a greve.

 

 

