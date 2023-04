Usuários devem atualizar dados para não perder isenção nos ônibus da Capital

Os usuários do transporte público da Capital que são beneficiados pela isenção tarifária e que não atualizam os cartões há mais de dois anos, precisam comparecer urgentemente à Central de Atendimento ao Cliente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) para renovar os dados.

O Gerente Executivo do Consórcio Guaicurus, Robson Strengari, explica que durante a pandemia, os prazos para que os beneficiários revalidassem seus cartões foram suspensos devido às condições e dificuldades de atendimento na época, porém, com a diminuição no número de casos, os prazos foram restabelecidos.

"Com a retomada dos prazos, é preciso que os usuários fiquem atentos para não serem surpreendidos com o vencimento na hora da utilização do transporte público, para as duas modalidades de cartão: com ou sem acompanhante", comentou.

Caso o cartão esteja desatualizado há mais de dois anos ou o usuário não tenha atualizado seus dados desde 2020, é necessário que ele compareça à Central de Atendimento ao Cliente, localizada na Rua 25 de Dezembro nº 924, o mais rápido possível, caso contrário, poderá perder o benefício.

