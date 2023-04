Vacina com dose bivalente é liberada para maiores de 18 anos

A partir desta terça-feira (25), a vacinação contra a Covid-19 com a dose bivalente está liberada para todas as pessoas maiores de 18 anos. A decisão foi divulgada pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública), após recomendação feita pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira.

Sendo assim, podem ser vacinados com o imunizante quem já recebeu, pelo menos, duas doses de vacinas monovalentes (Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer) como esquema primário ou como dose de reforço, respeitando um intervalo de quatro meses da última dose.

Quem ainda não completou o ciclo vacinal e está com alguma dose de reforço em atraso, também pode procurar as unidades de saúde. Em Campo Grande, desde o início do mês, pessoas com comorbidades e que que tenham 12 anos ou mais, grávidas e as puérperas que deram à luz há até 45 dias também estão aptas a receber a bivalente.

Além destes públicos, o imunizante está disponível para trabalhadores da saúde, indígenas aldeados e quilombolas a partir dos 12 anos de idade. Até o momento, 37,4 mil doses da vacina bivalente já foi aplicada em Campo Grande.

Onde se vacinar ?

Durante a semana, a vacinação contra a Covid-19 acontece em mais de 50 unidades básicas e de saúde da família (UBSs e USFs) espalhadas pelas sete regiões urbanas e distritos de Campo Grande. Aos sábados e feriados ao menos três unidades estão sendo referenciadas para atender à população. Além disso, o município tem feito ações itinerantes em locais com grande circulação de pessoas, como shoppings, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal.

