Vacinação contra a gripe é aplicada em 70 locais nesta segunda-feira

Pessoas que se enquadram em alguns dos requisitos do público prioritário definido pelo Ministério da Saúde, podem procurar uma das 70 unidades de saúde de Campo Grande nesta segunda-feira (24), para receber a vacina contra a gripe.

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), devem se vacinar os idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes em qualquer idade gestacional, puérperas até 45 dias pós-parto, caminhoneiros, população indígena, profissionais das forças armadas, profissionais das forças de segurança e de salvamento.

A lista também integra trabalhadores da educação, trabalhadores do serviço rodoviário de transporte de passageiros, população com deficiências permanentes, população com comorbidades, profissionais do sistema penitenciário, profissionais portuários, população privada de liberdade e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas.

Baixa procura

De acordo com a primeira parcial da campanha de vacinação divulgada no dia 14 de abril, aproximadamente 25,8 mil pessoas foram imunizadas em Campo Grande, o que representa menos de 8% de cobertura. A meta é vacinar ao menos 90% dos públicos estabelecidos como prioritários pelo Ministério da Saúde, o equivalente a 300 mil pessoas.

A maior procura foi entre os idosos de 60 anos ou mais. Até o momento, 17,3 mil pessoas pertencentes a este público foram vacinadas, ou 12,84% do quantitativo populacional estimado em 134,7 mil pessoas.

Deixe seu Comentário

Leia Também