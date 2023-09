Vacinação contra raiva se estende a mais dois bairros de Campo Grande

Agentes do CCZ (Coordenadoria de Controle de Zoonoses) estarão visitando mais dois bairros de Campo Grande a aplicação da vacina antirrábica, que faz parte da campanha anual de vacinação, iniciada no último mês. Os locais visitados durante essa segunda-feira (25) serão Nova Campo Grande e Caiçara.

De acordo com a Prefeitura Municipal, a meta da campanha é vacinar pelo menos 80% da população de cães e gatos na cidade, estimada em 287.768 mil.

Agentes aplicam a vacina na própria casa dos tutores e ajudam a proteger os animais, já que a doença é considerada fatal. Ainda que o foco seja a imunização dos animais, o trabalho das equipes servirá para contabilizar o número de cachorros e felinos na cidade.

O trabalho teve início pelo Bairro Nova Lima e percorrerá as sete regiões urbanas e distritos do município, seguindo um cronograma pré-estabelecido. Até o momento, a vacinação já aconteceu nos bairros: Amambaí, Monte Castelo, Popular, Coronel Antonino, Vila Nasser, Santo Amaro, Jacy, Nova Lima, Santo Antônio, Jardim Panamá, Núcleo Industrial, Seminário, José Abrão, Planalto, Vila Sobrinho e Mata do Jacinto.

Caso o tutor não esteja em casa no momento em que a equipe estiver no bairro será deixado um comunicado para que o tutor leve o animal ao CCZ para a aplicação da vacina antirrábica. O órgão funciona aos sábados, domingos e feriados, das 07h às 21h (segunda a sexta) e das 06h às 22h (sábados, domingos e feriados).

Doença - A raiva é transmitida ao homem pela saliva de animais infectados, principalmente por meio da mordida, podendo ser transmitida também pela arranhadura e/ou lambedura desses animais.

É uma doença infecciosa viral aguda que acomete mamíferos, inclusive o homem e caracteriza-se como uma encefalite progressiva e aguda, levando à morte em quase a totalidade dos infectados, sendo de grande relevância para a saúde pública.

O CCZ esclarece que há morcegos positivos para a raiva no município, sendo primordial a vacinação de cães e gatos, uma vez que estes podem entrar em contato com morcegos que também podem transmitir a doença.

