Vai pegar 'busão' no Carnaval? Confira os horários especiais

As linhas do transporte coletivo funcionarão em horários especiais, devido ao ponto facultativo de carnaval de 2024 a partir de segunda-feira (12) com linha extra saindo da Praça Ary Coelho.

A mesma operação que está sendo realizada no período de férias escolares será mantida na segunda-feira (12), já na terça-feira (13) opera um plano semelhante ao dos sábados, e na quarta-feira (14) volta ao mesmo plano da segunda-feira, a partir das 10h.

Linhas

Na segunda-feira (12), as linhas 244, 322, 417,418,419,422,424 e 426 irão operar em função das necessidades das indústrias.

Na quarta-feira (14), todas as linhas retornar à operação normal, a partir das 10h, no sentido bairro/terminal e/ou terminal/centro.

Linha extra

A Agetran informa que, nos dias 12 e 13, Campo Grande terá uma linha especial que sairá da Praça Ary Coelho até a Praça do Papa, onde acontecerão os desfiles das escolas de samba da Capital. O primeiro tem previsão de sair às 18h e o último, 19h20, utilizando os pontos de parada da linha 085.

Além dos veículos habituais, serão mantidos mais três veículos extras com tripulação, das 23h30 às 01h30, para atender às demandas, caso seja necessário.

Para conferir os horários e locais, basta acessar: www.consorcioguaicurus.com.br/servico/consultar-horarios .

