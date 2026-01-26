Menu
Menu Busca segunda, 26 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Cidade

Vai precisar do INSS? Agências fecham por três dias nesta semana

Canais remotos de atendimento, no entanto, funcionarão normalmente

26 janeiro 2026 - 10h55Luiz Vinicius
Agência do INSS em Campo GrandeAgência do INSS em Campo Grande   (Reprodução/Caio Tumulero/G1)

A população sul-mato-grossense que precisar de atendimento das agências do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) devem ficar atenta nesta semana, pois o órgão estará fechado em três dias: de quarta, dia 28, a sexta-feira, dia 30.

O motivo do fechamento é em razão de melhorias programadas nos sistemas previdenciários da Dataprev, empresa responsável pela tecnologia da informação da Previdência Social.

Vale lembrar que os canais remotos de atendimento, como o Meu INSS (site e aplicativo) e a central telefônica 135, funcionarão normalmente até o dia 27, com mais de 100 serviços disponíveis.

O INSS alerta ainda que, a partir das 19h do dia 27 até o dia 31 de janeiro, o Meu INSS (site e aplicativo) e a central telefônica 135 ficarão indisponíveis.

A medida, segundo o instituto, é necessária para a modernização dos sistemas, de modo a assegurar maior estabilidade, segurança e eficiência dos serviços.

Para reduzir os impactos aos cidadãos, o INSS realizou atendimento extra no último final de semana, “com o objetivo de antecipar agendamentos e compensar a suspensão temporária do serviço presencial”.

O instituto informou ainda que garantiu o reencaixe nos casos em que o beneficiário preferiu receber atendimento presencial em dia útil.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Águas Guariroba/Divulgação
Cidade
Onze bairros de Campo Grande terão obras de esgoto neste ano
Foto: Corpo de Bombeiros
Cidade
Peão é resgatado após ser pisoteado por cavalo no Pantanal
Governador Eduardo Riedel (PP)
Cidade
Para Riedel, assinatura da Rota da Celulose abre nova fase da infraestrutura em MS
Campo Grande ganha voo direto para Belo Horizonte a partir de abril de 2026, anuncia Azul
Cidade
Campo Grande ganha voo direto para Belo Horizonte a partir de abril de 2026, anuncia Azul
Fumacê
Cidade
Fumacê percorre cinco bairros nesta sexta-feira na Capital
Governador Eduardo Riedel
Cidade
Sem elevar impostos, Riedel aposta em austeridade e qualidade do gasto
Vídeo: Gerente da Energisa alerta para cuidado redobrado com instalações no Carnaval
Cidade
Vídeo: Gerente da Energisa alerta para cuidado redobrado com instalações no Carnaval
Imagem gerada por IA
Cidade
Agetran anuncia interdições em vias de Campo Grande neste fim de semana
Projeto-piloto mapeia situação documental de indígenas migrantes em MS
Cidade
Projeto-piloto mapeia situação documental de indígenas migrantes em MS
Ambulâncias do Samu 192
Saúde
'Batida' do Ministério da Saúde no SAMU ocorre após caso parar no Ministério Público

Mais Lidas

Crime foi cometido na frente de uma residência
Polícia
AGORA: Homem é assassinado com golpes de faca no Iracy Coelho
O caso aconteceu na manhã de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros no Lageado
Dinheiro sujo
Polícia
Homem pega R$ 500 com agiota, para de pagar e é ameaçado de morte: 'hoje eu te pego'
Imagens da ação criminosa
Polícia
Trio é indiciado por furto de R$ 35 mil em atacadão de Dourados