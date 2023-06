Vai trabalhar no feriadão? Programe-se e confira os horários dos ônibus da Capital

Tem 'feriadinho' chegando para a alegria de muitos, no entanto, tem aqueles que irão trabalhar normal no feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira (8). Para os trabalhadores, atenção, pois as frotas de ônibus da Capital irão rodar com horários especiais.

Na quinta-feira (08), as linhas irão operar com plano de domingo e, além dos habituais, terão mais dois veículos reservas com tripulação, das 05h30 às 08h e das 14h às 18h30.

Já na sexta-feira (09), as linhas 221, 248, 326, 423, 427 e 430 terão a operação suspensa. Enquanto as linhas 244, 322, 417, 418, 419, 422, 424 e 426 irão operar em função das necessidades das indústrias. Demais linhas irão operar com tabela de segunda a sexta-feira.

No sábado (10), será operação normal, com plano de sábados, bem como no domingo, que será correspondente.

