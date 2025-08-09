Menu
"Vai um batom aí, moça?" Cobra dá susto em loja de cosméticos de Bataguassu

A serpente foi resgatada com segurança e devolvida à natureza

09 agosto 2025 - 15h52Sarah Chaves

Funcionárias de uma loja de cosméticos em Bataguassu tiveram uma manhã nada glamourosa na sexta-feira (8). No lugar de clientes procurando batom ou creme facial, o que apareceu foi uma cobra, possivelmente uma coral falsa, resolveu conferir as novidades da vitrine.

O réptil com visual fashion, anéis vermelhos, pretos e brancos, foi encontrado entre sacolas de papel, no centro da loja, na Avenida Aquidauana. A suposição das funcionárias é que a serpente tenha “pegado carona” em uma caminhonete vinda da zona rural, que parou bem na frente do estabelecimento.

A cobra foi resgatada com segurança e devolvida à natureza, numa área de preservação ambiental próxima da cidade.

Embora a cobra pareça uma temida coral verdadeira (que é venenosa), tudo indica que se trata de uma coral falsa. no entanto, o alerta é o mesmo, se ver uma cobra mantenha distância, não tente capturar e acione o Corpo de Bombeiros ou a Polícia Ambiental. 

