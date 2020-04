Valério Azambuja lança base móvel da GCM para atender Campo Grande

Saiba Mais Entrevista AO VIVO - Valério Azambuja fala sobre segurança e responde perguntas

A base móvel da Guarda Metropolitana Municipal (GCM) de Campo Grande atuará, a partir desta quarta-feira (8), na região da Orla Ferroviária. De acordo com o secretário Especial de Segurança e Defesa Social, Valério Azambuja, o micro-ônibus vai atender o quadrilátero da área central e nos próximos meses o veículo será transferido para outras regiões da capital que dará mais efetividade na segurança municipal.

A base móvel contará com um efetivo formado por oito homens diariamente. “O micro-ônibus doado pelo governo federal já vinha atuando em grandes eventos. A partir de hoje, próximo a Morada do Baís, essa base móvel estará atendendo nos próximos 30 dias todas ações da GCM na área central”, afirmou Azambuja.

“No mês que vem pretendemos transferir esta base a região do Anhaduizinho, mais especificamente na Praça do Guanandi. Outros bairros da capital também contarão com o apoio do veículo”, acrescentou o secretário.

Ainda de acordo com o secretário de segurança municipal, esta ação não é em razão da quarentena ou do toque de recolher decretado pelo município, a implantação desta base móvel já constava no planejamento estratégico da Guarda Metropolitana Municipal.

