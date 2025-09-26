Menu
Van dos Direitos leva atendimento jurídico à comunidade Santa Terezinha

A ação será das 10h às 14h na Rua Ceres, 208

26 setembro 2025 - 12h12Sarah Chaves
Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação  

A Van dos Direitos da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, por meio do Núcleo de Direitos Humanos, realizará atendimentos às pessoas em situação de rua assistidas pela Comunidade Santa Terezinha, neste sábado (27), em Campo Grande.

A ação será das 10h às 14h no salão de eventos da instituição religiosa, localizado no Bairro Marcos Roberto, Rua Ceres, 208, e oferecerá atendimentos e orientações jurídicas gratuitas.

Além de assistência nas áreas de direitos humanos, moradia, saúde e educação, a Defensoria Pública disponibilizará orientação sobre regularização de documentos pessoais (como certidões de nascimento e identidade), acesso à justiça e direitos trabalhistas. Também serão realizados atendimentos relacionados à assistência social e questões familiares, como guarda de filhos, pensão alimentícia e violência doméstica.

A ação visa garantir o acesso à justiça para a população em situação de vulnerabilidade, promovendo a cidadania e a inclusão social.

