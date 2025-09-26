Van dos Direitos leva atendimento jurídico à comunidade Santa Terezinha

A Van dos Direitos da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, por meio do Núcleo de Direitos Humanos, realizará atendimentos às pessoas em situação de rua assistidas pela Comunidade Santa Terezinha, neste sábado (27), em Campo Grande.

A ação será das 10h às 14h no salão de eventos da instituição religiosa, localizado no Bairro Marcos Roberto, Rua Ceres, 208, e oferecerá atendimentos e orientações jurídicas gratuitas.

Além de assistência nas áreas de direitos humanos, moradia, saúde e educação, a Defensoria Pública disponibilizará orientação sobre regularização de documentos pessoais (como certidões de nascimento e identidade), acesso à justiça e direitos trabalhistas. Também serão realizados atendimentos relacionados à assistência social e questões familiares, como guarda de filhos, pensão alimentícia e violência doméstica.

A ação visa garantir o acesso à justiça para a população em situação de vulnerabilidade, promovendo a cidadania e a inclusão social.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também