Vaquinha para cirurgia de tatuador arrecada mais de R$ 20 mil em dois dias

Uma luz no horizonte. A vaquinha organizada pela família do tatuador Leandro Coelho Marques, de 30 anos, em Campo Grande, arrecadou até este sábado (11) mais de R$ 20 mil e se aproxima do valor de R$ 30 mil pretendido inicialmente.

A ação solidária segue sendo abraçada por amigos, conhecidos e pela população após o conhecimento da história do rapaz.

Ele perdeu a visão após ser atingido por soda cáustica jogada pela ex-mulher e a possibilidade de voltar a enxergar, nasceu com a informação de um dos médicos que o acompanha para realizar uma cirurgia nas córneas daqui a 4 meses, em São Paulo.

Leandro permaneceu por mais de 10 dias internado na Santa Casa, quando após todos os procedimentos, recebeu a notícia de que a soda cáustica havia afetado sua visão por completo, deixando-o cego.

O valor não será destinado apenas para o procedimento cirúrgico, mas também para hospedagem, passagens e outras necessidades que surgirão dentre esses meses de espera.

"Meus amigos, peço a colaboração de vocês para que ele possa conseguir fazer essa cirurgia e voltar a enxergar. Ele precisa fazer um transplante de córnea. Minha mãe se encontra em desespero, minha família também, estamos chocados", escreveu a irmã Jaqueline.

Quer ajudar? Só clicar aqui, que você será redirecionado para a página de doação. Outra possibilidade é doando pelo pix, pela chave de 67991950347, que é o telefone de Leandro. E aí, bora colaborar?

