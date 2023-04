Vaquinha quer comprar carro novo para pipoqueiro que foi roubado na Capital

Pais e alunos de uma escola particular da Capital estão organizando uma “vaquinha” para ajudar Ailes Ferreira, de 76 anos, a comprar um carro novo. Isso porque o pipoqueiro teve o veículo roubado no fim do ano passado, e agora depende do transporte coletivo para ir trabalhar.

Mãe de uma aluna, Keila Almeida, contou que o pipoqueiro costuma ficar em frente a uma escola, localizada no Jardim Bela Vista há anos e já conquistou a admiração dos pais e das crianças. “Ele é tranquilo, super gente boa com as crianças. A gente acaba criando um carinho, né”, disse.

Ela recebeu a mensagem sobre a vaquinha do pipoqueiro por meio de um grupo de WhatsApp da escola e disse ter gostado da ideia. Na mensagem que tem circulado nos grupos, os idealizadores da vaquinha reforçam que Ailes “trabalha até hoje porque precisa complementar a renda para comprar seus medicamentos e sobreviver”.

De acordo com o pipoqueiro, a vaquinha começou nessa terça-feira (25), e já recebeu algumas contribuições. “Ajuda muito”, disse ele, enquanto se preparava para ir ao trabalho.

Segundo ele, o carro era “tudo” para ele porque ajudava na locomoção e facilitava seu trabalho. “Com 76 anos a gente já não aguenta andar muito”, destacou. Ele acredita que, de pouquinho em pouquinho, vai conseguir comprar um carro novo.

Aqueles que puderem e quiserem ajudar nessa causa, podem enviar PIX de qualquer valor para o número (67) 99279-7578. Ajude!

